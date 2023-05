Ultim’ora da Milano, salterà Napoli-Inter: la notizia è ufficiale!

Si avvicina la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter, e da Milano arrivano novità importanti a proposito della compagine nerazzurra. La società ha rilasciato un comunicato in merito alle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, uscito anzitempo nell’ultima sfida di Champions League contro il Milan.

Il comunicato

Ecco la nota ufficiale diffusa dal club interista:

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Il calciatore non sarà dunque disponibile per la trasferta del Maradona, mentre c’è grossa fiducia in vista della finale contro il Manchester City in finale di Champions League.

Stando a quanto comunicato dal Napoli, invece, Victor Osimhen sarà della partita: il nigeriano ha infatti smaltito i sintomi influenzali delle scorse ore ed è arruolabile per il match contro i nerazzurri.