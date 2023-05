Rinnovo Spalletti, è arrivata la proposta di De Laurentiis: tutti i dettagli!

Il presidente azzurro ha esercitato l’opzione per allungare l’intesa di un altro anno e ha proposto un nuovo contratto più lungo e un po’ più ricco rispetto ai 2,7 milioni di euro percepiti secondo l’intesa sottoscritta nell’estate del 2021, attende che Spalletti sciolga i dubbi che lo tormentano relativi al possibile addio di Giuntoli, alle situazioni di mercato in uscita e soprattutto alla difficoltà di ripetere un’annata meravigliosa come quella che volge al termine.