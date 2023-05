Ultim’ora, addio Napoli: vicinissimo il trasferimento al Chelsea

I londinesi vogliono rilanciarsi dopo la stagione opaca e puntano con decisione su uno dei top player che hanno fatto le fortune del Napoli

La brillante stagione del Napoli ha messo in vetrina diversi elementi della formazione di Luciano Spalletti. Il club di Aurelio De Laurentiis sarà parecchio attenzionato durante il calciomercato estivo. Le principali società europee, intanto, a poche settimane dalla fine dei campionati, cominciano a tessere le proprie tele per accaparrarsi le prime scelte. Per questo, i rumors intorno agli azzurri sono insistenti.

Tra i giocatori maggiormente in vista c’è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli ha firmato 23 gol in 29 partite disputate in campionato. A queste si aggiungono poi le cinque marcature timbrate in sei gare di Champions League. Un bottino straordinario che lo ha confinato al ruolo di top player. Sicuramente uno degli attaccanti più trascinanti del panorama europeo. Luciano Spalletti pertanto rischia di essere costretto suo malgrado a salutarlo molto presto. E con lui tutti i tifosi partenopei, che tanto hanno goduto delle sue prodezze in questi mesi.

Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino del Chelsea: il nigeriano è la pedina con cui assecondare la richiesta di Mauricio Pochettino

Il valore di mercato di Osimhen è cresciuto a dismisura nell’arco degli ultimi mesi. Il calciatore ex Lilla ha trovato la continuità (specie da un punto di vista fisico) che gli era mancata in precedenza nel suo percorso italiano. I 28 gol firmati in questa stagione, dunque, lo hanno reso una portata pregiata della prossima finestra di mercato. Non a caso, per lui non è tardato molto l’interessamento dei principali top club.

La tripla cifra necessaria per scucirlo al Napoli lo rende fuori dalla portata di parecchie formazioni. Nelle ultime ore, però, dopo l’avvistamento dell’attaccante a Parigi in compagnia dei suoi agenti, “The Guardian” ha rivelato il nome di un’altra compagine disposta a costruire ponti d’oro pur di arrivare a lui. Club che risponde al nome del Chelsea, pertanto non sorprende più di tanto considerata la montagna di soldi già spesa dai londinesi per rinforzare la squadra.

Secondo quanto riferito dal tabloid, Mauricio Pochettino – allenatore ‘in pectore’ dei ‘Blues’ – ha fatto tre richieste alla società. Il tecnico ex Tottenham e PSG, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni un accordo triennale con il Chelsea, vuole un portiere, un centrocampista e un attaccante.

In merito all’ultima richiesta, il profilo individuato è proprio quello di Osimhen. I ‘Blues’ lo avevano già cercato prima del suo trasferimento al Napoli. I londinesi, malgrado fuori dalle coppe europee nella prossima stagione (occupano l’undicesima posizione in Premier, ndr), sono disponibili ad avvicinarsi alla richiesta di De Laurentiis. Sarebbe soltanto l’ultima ‘follia’ di un mercato sfarzoso già operato negli ultimi dodici mesi.

Le alternative del Chelsea al nigeriano azzurro sono Lautaro Martinez dell’Inter e Ivan Toney del Brentford (27enne inglese, autore di 20 gol nella Premier League in corso).