Napoli-Inter, la squadra di Spalletti a caccia di un altro record storico

Mancano solo tre giornate al termine del campionato di Serie A 2022/2023. Molte squadre sono ancora in lotta per un posto Champions, mentre il Napoli può disputarle in tutta tranquillità avendo già conquistato lo scudetto.

Una delle squadre coinvolte nella bagarre Champions è l’Inter, neo finalista di questa edizione della massima competizione europea e attualmente terza in campionato. I nerazzurri saranno proprio i prossimi avversari del Napoli, ospiti al Maradona domenica pomeriggio.

Le motivazioni dei ragazzi di Spalletti sono poche, com’è giusto che sia, ma c’è ancora il record di punti da poter battere. Infatti, il Napoli di Sarri della straordinaria annata 2017/2018 conquistò la bellezza di 91 punti. Un risultato che però potrebbe essere superato quest’anno: in caso di tre vittorie nelle ultime tre, gli azzurri raggiungerebbero quota 92 punti. Ma questo non è l’unico record da poter distruggere.

Il Napoli, finora, ha battuto tutte le squadre di Serie A affrontate, considerando almeno una gara tra andata e ritorno. All’appello manca solo l’Inter, vittoriosa all’andata per 1-0 con gol di Dzeko. In caso di vittoria domenica, per la prima volta nella storia del Napoli (da quando la Serie A è a 20 squadre), gli azzurri avranno sconfitto tutte le 19 avversarie del campionato.