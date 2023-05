Il Liverpool annuncia quattro addii: possibili occasioni a parametro zero per il Napoli?

La stagione del Napoli prosegue con serenità verso la fine: la squadra di Spalletti, ormai già campione d’Italia da quasi due settimane, giocherà queste ultime partite senza pressioni e tensione. La società sta infatti già pianificando l’organizzazione per le prossima stagione e si studiano alcuni nomi per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico di Certaldo.

La notizia della giornata arriva dall’Inghilterra: il Liverpool, con un post di ringraziamento pubblicato sui propri social, ha annunciato gli addii di James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Roberto Firmino, in scadenza a fine stagione. Quattro occasioni a parametro zero che saranno valutate anche dai club di Serie A.

Anche il Napoli potrebbe pensare di fiondarsi su uno dei quattro partenti dei Reds? La risposta è “ni”. La strategia di mercato del club partenopeo vira più su profili giovani e in rampa di lancio, piuttosto che su giocatori già affermati e con stipendi elevati.

Napoli sugli esuberi del Liverpool: chi potrebbe fare al caso degli azzurri?

Il Napoli potrebbe però perdere Piotr Zielinski a fine stagione, visto il suo contratto in scadenza nel 2024, e di conseguenza dovrebbe cercare un giocatore pronto a sostituirlo. Tra i quattro esuberi del Liverpool, il nome più interessante, a questo punto, diventa quello di Naby Keita, centrocampista guineano classe ’95.

Keita guadagna ben 7,5 milioni di euro all’anno, una cifra enorme per le casse del Napoli. Eppure, con molte probabilità, il guineano dovrà accettare offerte più basse. Quest’anno, infatti, sono solo 8 le presenze in Premier League, dovute anche a infortuni che hanno condizionato la stagione. Le aspettative al suo arrivo dal Lipsia erano alte, ma Keita non ha mai espresso al massimo il suo potenziale. Il suo valore su Transfermarkt è sceso a 17 milioni, molti di meno rispetto ai 60 spesi dagli inglesi cinque anni fa.

Dopo aver deluso in Inghilterra, Keita avrà bisogno di una nuova sfida e chissà che il Napoli campione d’Italia non posso farci un pensiero.