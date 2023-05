Primavera, Napoli-Fiorentina: tanto cuore non basta, azzurrini colpiti ancora dalla maledizione degli ultimi minuti

Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera, che nella gara valida per la 32esima giornata di Campionato Primavera 1 cade in casa per 0-1 con la Fiorentina.

Primo tempo

Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che si studiano e si affidano soltanto a qualche tiro da fuori area, che però non crea particolari problemi. Spicca la grande prestazione di Luigi D’Avino, difensore centrale classe 2005 del Napoli sempre puntuale in ogni chiusura.

Secondo tempo

La ripresa è decisamente più vivace. Prima la Fiorentina sfiora la rete due volte, sfruttando due disimpegni errati degli azzurrini, ma in entrambe le occasioni è strepitoso in uscita Boffelli a chiudere lo specchio della porta. Dall’altro lato è bravissimo Tognazzi a chiudere prima su un diagonali di Sahli e poi su un tiro a giro di Rossi. Dopodiché sono ancora i viola ad andare vicini alla rete con un bello spunti di Capasso che serve Toci, ma il centravanti fiorentino manda a lato. La gara sembra indirizzata verso il pareggio, ma la maledizione degli ultimi minuti colpisce ancora il Napoli: stavolta è Harder a trovare il jolly con un gran gol da fuori area. Un’altra occasione sprecata per gli azzurrini, che per l’ennesima volta non avrebbero meritato il K.O.

Napoli Primavera ufficialmente ai playout

La sconfitta (ma lo stesso sarebbe stato con il pareggio, ndr) condanna il Napoli ufficialmente ai playoff per la salvezza. Nelle ultime due gare, contro Empoli in trasferta e Inter in casa, la squadra di Frustalupi dovrà provare quantomeno a non lasciarsi staccare dall’Atalanta. Ricordiamo che, in caso di almeno 10 punti di distacco tra la quartultima e la terzultima, i playout non verrebbero nemmeno disputati.

ECCO LA CLASSIFICA: