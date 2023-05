Mentre il Napoli ha stravinto il campionato di Serie A, la squadra Primavera sta vivendo una stagione molto difficile: gli azzurrini sono infatti terzultimi e, a tre giornate dalla fine del campionato, c’è il rischio di una retrocessione automatica, senza nemmeno passare dai playout. La squadra di Frustalupi sfiderà oggi la Fiorentina in casa in una sfida delicatissima che varrà tanto.

Un altro Napoli-Fiorentina si è invece disputato al Centro Sportivo Kennedy e ha visto affrontarsi le due squadre Under 16. Gli ospiti, primi in classifica e favoriti per la vittoria finale, hanno vinto 3-2, ma un gesto del capitano dei viola ha macchiato la partita.

Dopo una delle reti della squadra toscana, il giovane calciatore ha urlato nei confronti del pubblico presente “Terroni di me**a!”. Un gesto vergognoso compiuto da un ragazzino di meno di 16 anni che, tra l’altro, ha anche diverse presenze con la Nazionale di categoria. L’ennesima dimostrazione di discriminazione territoriale contro i napoletani che arriva anche dai più piccoli.