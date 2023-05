Festa scudetto show al Maradona e maxi schermi in città: qual è l’idea di De Laurentiis

Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia e la festa in città non accenna a fermarsi. Ormai dal 4 maggio (ma in realtà anche da mesi prima, ndr) si respira un’aria fantastica che poi si è trasformata nella fantastica festa scudetto vissuta allo stadio Maradona dopo la partita con la Fiorentina. Un vero e proprio show che De Laurentiis sarebbe intenzionato a riproporre anche il prossimo 4 giugno, ovvero in occasione dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria.

A rivelare alcuni dettagli di ciò che in mente De Laurentiis è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Napoli Sampdoria, la data per la festa scudetto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi in attesa di un incontro che avverrà nelle prossime ore. C’è intesa sulle modalità di svolgimento della serata show, ma si potrà agire concretamente solo quando sarà ufficiale dalla Lega la data della gara contro la Sampdoria. La partita dovrebbe essere confermata per il 4 giugno, il Napoli non ha ancora chiesto l’anticipo e non è detto lo farà.

Lo show previsto allo stadio Maradona

Al termine della sfida contro la Sampdoria, prevista in pomeridiana, tornerà il palco, i giochi di luce, i fuochi d’artificio, i calciatori che sfileranno e, special guest, ci sarà la coppa ben esposta che verrà mostrata in trionfo a tutti i settori dello stadio. Ci saranno tantissimi artisti dello spettacolo, a breve dovrebbe essere annunciata la presenza di Stefano De Martino che De Laurentiis ha recentemente apprezzato seduto in prima fila nel suo spettacolo al Teatro Augusteo.

Maxi schermi per la festa del Napoli, dove saranno