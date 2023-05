Inter-Milan, Inzaghi costretto a cambiarlo: titolare a rischio contro il Napoli

L’Inter in questo momento è in campo contro il Milan per giocarsi la finale di Champions League, in attesa poi di rituffarsi nel campionato. La prossima avversaria dei nerazzurri sarà proprio il Napoli, che a sua volta insegue il record di punti storico in una singola stagione di Serie A.

Intanto, non arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi anche nell’ottica della trasferta dello stadio Diego Armando Maradona: un suo titolare, infatti, è stato costretto a uscire poco prima del primo tempo.

Si fa male Mkhitaryan: le condizioni

Accasciatosi con le mani al volto allo scoccare del minuto 40, Henriikh Mkhitaryan ha lasciato anzitempo il terreno da gioco del San Siro. A seguito di uno scontro fortuito con Tonali, l’armeno ha alzato definitivamente bandiera bianca a causa di un problema al quadricipite della gamba destra, dopo aver provato a stringere i denti per qualche istante. Al suo posto, dentro Marcelo Brozovic.

A questo punto, l’ex Roma è in forte dubbio la sua presenza per la sfida di domenica