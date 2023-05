Alessandro Zanoli sarà il prossimo terzino destro del Napoli? Il classe 2000 ha vissuto la seconda parte di stagione in prestito alla Sampdoria dopo lo scambio di gennaio con Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco non è riuscito a dare la qualità che Luciano Spalletti si aspettava e anche nella partita contro il Monza di domenica pomeriggio la prova non è stata sufficiente.

Zanoli, invece, sta disputando una stagione positiva, nonostante le immense difficoltà in cui si trova la Sampdoria. Il club è già retrocesso ma l’esperienza maturata dal terzino a Genova potrebbe tornare utile alla rosa azzurra in vista della prossima stagione.

Zanoli-Napoli: prove di ritorno, altra prestazione positiva con la Sampdoria

Zanoli torna al Napoli? Le prestazioni con la Sampdoria sono convincenti ma c’è da capire se le sue qualità saranno giuste per dare manforte alla squadra di Spalletti e soprattutto a Giovanni Di Lorenzo che in questa stagione ha dovuto fare gli straordinari.

Anche questa sera contro l’Empoli, Zanoli ha messo il timbro sulla partita. Al minuto 34 è stato proprio il terzino destro classe 2000 a portare in vantaggio la Sampdoria. La partita serve solo per il morale della squadra di Dejan Stankovic e serve ai calciatori per mettersi in mostra e convincere anche altri club ad acquistarli per tenerli in Serie A.