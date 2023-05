Il Milan “ruba” il giocatore al Napoli: vuole andare ai rossoneri!

La stagione del Napoli ha ormai poco da dire, visto che gli unici obiettivi che sono rimasti sono più un vezzo, record di punti e classifica cannonieri, che una reale necessità. Per questo motivo gli azzurri stanno già pensando a programmare la prossima stagione, sia per quanto riguarda le figure all’interno della dirigenza, ma anche e soprattutto per i calciatori che dovranno scendere in campo con la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, il giocatore vuole il Milan

Proprio riguardante il calciomercato del Napoli, è arrivato un aggiornamento importante dal portale specializzato in materia calciomercato.com a proposito di un calciatore che sembrava destinato a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Si tratta di Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte che si libererà al termine della stagione dal club tedesco.

Il giapponese sembrava rientrare negli obiettivi dichiarati anche del presidente del Napoli De Laurentiis, ma sembrerebbe aver raggiunto un accordo con il Milan. Kamada preferirebbe infatti i rossoneri e avrebbe trovato l’accordo sulla base di un contratto pluriennale da 3 milioni di euro a stagione.

Per chiudere l’affare Maldini e Massara aspettano solo di conoscere il futuro di Brahim Diaz, che potrebbe tornare al Real Madrid.