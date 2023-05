Avete sentito cos’ha detto Orsato sul Napoli e Spalletti? – VIDEO

Il direttore di gara Daniele Orsato è stato insignito del Premio Bulgarelli, cerimonia a cui sta prendendo parte anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Nel corso della premiazione, l’arbitro ha tenuto a congratularsi con il Napoli e con lo stesso tecnico per il prestigioso traguardo raggiunto in stagione.

Ringrazio la giuria per il voto. Faccio i miei complimenti a mister Luciano Spalletti per ciò che sta facendo, in campo fra allenatori, arbitri e calciatori c’è molto più rispetto di quello che si possa pensare ed anche al di fuori. Faccio i complimenti a Spalletti, con grande stima