Spalletti amareggiato: “Sono infastidito! Kvaratskhelia? Deve crescere in un aspetto”

Quest’oggi è andato in scena il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A Monza-Napoli, all’U-Power Stadium di Monza, terminato con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la gara i gol di Dany Mota e dell’ex Petagna.

Mister Spalletti ha dato la possibilità di giocare a chi durante questa stagione ha avuto meno spazio, che quindi hanno avranno la possibilità di mettersi in mostra in queste ultime partite di campionato.

Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Luciano Spalletti, di seguito quanto dichiarato dall’allenatore degli azzurri:

Sul match:

La nostra qualità e girare palla e giocare nella metà campo avversaria, oggi c’è stata meno pulizia di gioco ed è stato molto difficile per noi.

Cosa dire in queste circostanze alla squadra?

Quando si perde c’è sempre un leggero fastidio, anche i giocatori lo subiscono, i professionisti vanno sempre in ricerca degli stessi obiettivi. Questa settimana si sono allenati benissimo, per cui la poca qualità di oggi è una cosa che non può succedere, ma è chiaro che gli si fanno ugualmente i complimenti.

Su Kvara:

Kvara sa giocare bene nella metà campo avversaria, se lui assume una posizione corretta è più facile anche per gli altri. È un giocatore favoloso in fase di possesso, quando gioca lui gli altri sono costretti a dargli un’attenzione perlomeno doppia. Calciatore stratosferico.

Sulla possibilità di programmare la prossima stagione in anticipo:

Le società come il Napoli sono abituate a programmare, ma bisogna essere pronti a cambiare biglietto e destinazione anche all’ultimo momento, vale lo stesso per i calciatori.

Vale anche per me? È una cosa generale, poi il Napoli ha fatto vedere di essere attrezzato bene. Anche l’anno scorso è successo così

Sull’episodio con il bambino nel pre partita:

Quando l’ho portato dentro diceva: “È bellissimo”, quando è uscito dal campo era emozionatissimo. Voleva già fare l’allenatore, voleva sedersi in panchina.