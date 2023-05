Monza, Palladino: “Grande lavoro contro i Campioni d’Italia, sono felice”

Monza-Napoli, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, è appena terminato con il risultato di 2-0 in favore dei ragazzi di Palladino, maturato grazie alle reti di Dany Mota e Andrea Petagna, ex della gara.

Nonostante entrambe le compagini abbiano già raggiunto gli obiettivi stagionali: il Napoli è già campione d’Italia, il Monza è già salvo e anzi raggiunge il Torino in ottava posizione, si è assistito ad un match abbastanza intenso e divertente, dove le squadre non si sono tirate indietro.

Le dichiarazioni di Palladino

Tra le grandi rivelazioni di questo campionato, non a caso il suo nome è già accostato alle big d’Italia, mister Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita, di seguito quanto dichiarato dall’allenatore dei lombardi: