Napoli, addio vicinissimo: nuova squadra per Zielinski

Il Napoli ha concluso la stagione nel migliore dei modi. Titolo con diverse giornate di anticipo, ma ora la società pensa alle mosse di mercato.

La stagione del Napoli ha avuto risultati molto superiori alle attese. Il club partenopeo è tornato alla vittoria della Serie A dopo 33 anni di assenza, un successo arrivato in maniera dominante sbarazzandosi nettamente della concorrenza. Il Napoli è riuscito a vincere nonostante in tanti non credevano in Spalletti e nei suoi uomini, considerati ad inizio anno addirittura fuori dalle prime quattro in classifica.

La società ha sempre avuto le idee chiare, ha rivoluzionato la rosa cedendo i calciatori più ‘anziani’ e con i contratti più pesanti, e puntando su giovani talenti di qualità indiscussa. Il coreano Kim e il georgiano Kvicha Kvaratskhelia sono gli esempi più chiari di tutto questo e il Napoli ha tutta l’intenzione di continuare su questa strada. Svecchiare la rosa ed abbassare il monte ingaggi è la politica del club e la situazione non cambierà neanche con la vittoria dello scudetto.

Come riporta il Corriere dello Sport due dei candidati alla cessione sono il messicano Hirving Lozano ed il polacco Piotr Zielinski. Due punti cardine per lo scudetto, ma anche due calciatori con il contratto in scadenza nel 2024. I due potrebbero liberarsi firmando con un nuovo club dal prossimo gennaio e per questo il Napoli potrebbe optare per la cessione. Le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista.

Napoli, cosa succede con Zielinski?

Zielinski è ormai parte della storia recente del Napoli e resterebbe volentieri in maglia azzurra. L’età passa per tutti e Piotr ha uno dei contratti più ‘pesanti’ della rosa. Le due parti dovranno fare quindi importanti valutazioni, e non possiamo escludere nessuno scenario. Zielinski resterebbe volentieri a Napoli, ma presto ci sarà un incontro e senza accordo il calciatore potrebbe partire in estate. In passato club come Liverpool e West Ham avevano sondato per il calciatore, ora bisognerà riformulare eventuali trattative con Zielinski che potrebbe firmare con qualsiasi club da inizio 2024.

Il Napoli però, già con casi come quelli di Koulibaly e Fabian Ruiz, ha dimostrato di saper cedere, oltre a saper acquistare, e punta a racimolare un bel gruzzoletto dalla coppia di azzurri. Zielinski valuterà il suo futuro, adora stare a Napoli, ma allo stesso tempo trovare un accordo non è semplice. Si lavorerà al futuro e nell’eventualità le parti si separeranno. Il Napoli già pensa al futuro.