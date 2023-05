Primavera, Juventus-Napoli: succede per l’ennesima volta nel finale, com’è finita la gara

Ancora una volta beffata la Primavera del Napoli, che cade al cospetto della Juventus a Vinovo. Il risultato finale è di 2-1, con la rete decisiva arrivata ancora una volta nei minuti finali di partita.

Napoli Primavera battuto dalla Juventus

Ad aprire le marcature è stato il gioiellino Yildiz, trequartista turco classe 2005 che si sta mettendo in luce in questa stagione. La risposta del Napoli arriva nella ripresa con Davide Acampa, prima della beffa arrivata – appunto – nel finale di gara. La rete del definitivo 2-1 porta la firma di Citi e arriva all’87’, confermando le difficoltà mentali degli azzurrini.

Sono oltre 10, infatti, i punti gettati al vento dal Napoli dall’80’ in poi in questa stagione. Un patrimonio enorme che oggi permetterebbe alla squadra di mister Frustalupi di essere praticamente salvo, o quasi.

Playout Primavera, il regolamento

E invece l’ennesima sconfitta stagionale (la quindicesima su 31 partite di campionato, ndr) condanna il Napoli ai playout. A tre giornate dal termine della regoular season, infatti, sono 7 i punti da recuperare sul Cagliari quintultimo, che però deve ancora disputare la propria gara in questo turno. Sperare in una salvezza diretta a questo punto è pura utopia, ma anche l’aggancio al quartultimo posto – che ai playout permette di salvarsi con due pareggi – sembra ormai lontanissimo, visto che l’Atalanta ha battuto in trasferta il Frosinone. Gli azzurrini, attualmente terzultimi, giocherebbero la prima gara in casa.

Nelle ultime tre gare il Napoli avrà il difficile compito di provare a risollevare la propria classifica, ma soprattutto non distaccarsi troppo dal quartultimo posto: se tra quartultima (attualmente l’Atalanta a +6, ndr) e terzultima (attualmente il Napoli, ndr) dovessero esserci almeno 11 punti di differenza, i playout infatti non verrebbero disputati, decretando la retrocessione diretta di partenopei. La squadra di Frustalupi dovrà così prepararsi mentalmente e fisicamente in queste ultime sfide e farsi trovare pronto per i playout.

ECCO LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA: