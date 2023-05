Osimhen saluta Napoli, arriva il nuovo bomber: il nome è da sogno

Il Napoli, al termine della stagione, rischia di perdere Osimhen finito nel mirino di diversi top club. Già emerso il nome del suo sostituto.

La festa per lo scudetto è destinata ad andare avanti per ancora diverse settimane. Per il Napoli, invece, è già tempo di mettere da parte la felicità connessa alla conquista del titolo ed iniziare a programmare le prossime mosse di mercato. Molti dei protagonisti della cavalcata azzurra, infatti, rischiano di lasciare la compagnia a breve. Cristiano Giuntoli, ad esempio, è in contatto con la Juventus mentre Luciano Spalletti ha chiesto precise garanzie tecniche per restare in panchina. In lista di sbarco, poi, c’è anche Victor Osimhen.

Il nigeriano, sotto la gestione del mister originario di Certaldo, è cresciuto in maniera esponenziale sotto tutti i punti di vista al punto da diventare il principale trascinatore della squadra azzurra. Per lui, in totale, 28 reti e 5 assist in 35 apparizioni complessive con indosso la maglia azzurra. Un bottino eccezionale, che gli ha consentito di risultare spesso determinante per le sorti del Napoli e di entrare nel mirino di diversi top club europei.

È il caso del Manchester United, che già nella scorsa estate avevano tentato di prenderlo senza però riuscire a strappare il “sì” del presidente Aurelio De Laurentiis. In corsa, oltre ai Red Devils, ci sono pure il Chelsea ed il Bayern Monaco. Un recente viaggio compiuto a Parigi dallo stesso Osimhen, in compagnia dell’agente Roberto Calenda, ha poi riacceso le voci relative ad un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain.

Napoli, ecco il sostituto di Osimhen

Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe tenerlo in modo tale da provare ad aprire un ciclo vincente ma nel frattempo ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per ingaggiarlo, in particolare, serviranno almeno 160 milioni. Una cifra alta ma comunque alla portata delle società interessate ad Osimhen. De Laurentiis, poi, ha cominciato a muoversi al fine di individuare un suo possibile sostituto: la scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, è ricaduta su Jonathan David.

Lo statunitense classe 2000 di proprietà del Lille ha totalizzato 23 gol e 4 passaggi vincenti in 36 presenze totali. Strapparlo ai francesi non si preannuncia facile ma un tentativo concreto verrà comunque fatto. Le altre piste battute conducono a Rasmus Hojlund dell’Atalanta, Boulaye Dia della Salernitana e Beto dell’Udinese. Tre opzioni gradite ma comunque in secondo piano rispetto a David. Dipenderà tutto da Osimhen. Il Napoli, intanto, ha pronto un piano B. La rivoluzione è già alle porte.