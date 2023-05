Oltre al futuro di Luciano Spalletti, in casa Napoli tengono banco anche quelle possono essere le sorti di Victor Osimhen, calciatore che ha lasciato un marchio importante sul terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Il nigeriano è divenuto uno dei leader della squadra, così come dimostrato a più riprese nel corso del campionato ancora in corso. Le ultime partite di qui alla fine serviranno soprattutto per fargli blindare il titolo di capocannoniere della Serie A e ciò sarebbe inevitabilmente un ulteriore traguardo di prestigio in questa stagione da urlo per l’ex Lille.

È chiaro, però, che le sirene di calciomercato iniziano a squillare in maniera forte per il numero 9 azzurro, che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha dichiarato incedibile. Resta sottinteso, però, come possa non essere tale nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili per strappare il bomber alla società partenopea.

De Laurentiis fa il prezzo

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal proposito scrive:

Il manager Calenda ha trascorso le ultime ore assieme al suo pupillo a Parigi e si sa bene che da quelle parti si sia incominciato a pensare a lui, giusto per aggiungere un altro nome alla collezione milionaria di figurine. D’altronde, c’è posto per le stelle al Psg anche perché Messi e Neymar stanno per andare via. Sondaggi (molto seri) del Psg ce ne sono stati. Eccome. Ma non solo: perché dalla Premier ha iniziato a muoversi, e con decisione, l’ambizioso Newcastle, di proprietà di un fondo in mano al principe saudita Mohammed bin Salman, quindi di un pa- trimonio di proprietà della famiglia reale di Riad. Uno dei tanti club-stato che possono fare quello che gli pare. E in Inghilterra c’è la fila: dal Manchester United all’Everton, aspettano il momento per presentare la propria offerta al Napoli. Lo United ha un leggero vantaggio su tutti, perché già ad agosto dello scorso anno ha tentato lo strappo, sbagliando però strategia: voleva inserire anche Cristiano Ronaldo nell’affare. Cosa che è servita a tenere l’operazione sempre in freddo. Ora serve una cifra importante per convincere De Laurentiis: almeno 160 milioni di euro. E se c’è qualcuno che pensa che sia una follia, ecco, meglio non accostarsi al Napoli. Perché è questo il prezzo di partenza per l’asta del nigeriano che si avvia a diventare il capocannoniere della serie A. E all’attaccante hanno lasciato intendere, un po’ tutti, che può superare anche i dieci milioni di ingaggio, netti, all’anno, per lui in caso di approdo in Premier o al Psg. Oltre a vari milioni di bonus. Offerta che il Napoli non può e non vuole bilanciare.

