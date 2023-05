Maradona, la notizia commuove il mondo del calcio: è stato ritrovato in queste ore

La notizia che riguarda Diego Armando Maradona commuove il mondo del calcio e l’universo Napoli. È appena stato ritrovato in queste ore, ecco svelato tutto: i dettagli.

Sono passati quasi tre anni dalla sua scomparsa, ma il suo nome resta senza tempo. Lo sa bene il mondo del calcio, che continua a guardare a Diego Armando Maradona come una divinità ultraterrena. Gli omaggi, i tributi e i ricordi si sono sprecati in seguito alla sua morte. Soprattutto dalla città di Napoli, che più di tutte e come la sua terra natia lo ha amato e venerato senza mai nessuna esitazione.

Dopotutto, c’è anche chi vede del misticismo nel 2022 e nel 2023 che ci siamo lasciati alle spalle. La vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina e la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Le due maglie che lo hanno rappresentato come uomo e come calciatore, con la città partenopea che ha gli dedicato un vero e proprio monumento.

Non solo lo stadio a lui intitolato, ma soprattutto il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, con quel murales intanto divenuto vero e proprio luogo di culto pagano. E punto di attrazione di una città che di certo non scarseggia per opere d’arte e spunti turistici. La stessa Napoli che ora si commuove alla notizia che arriva direttamente dall’Argentina e che riguarda proprio Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona, ritratto all’asta per beneficenza: c’è un dettaglio che commuove tutto il mondo del calcio

Attenzione, infatti, alla notizia che riporta ‘Il Corriere dello Sport’. Nelle ultime giornate è stata messa all’asta un’opera d’arte dal valore a dir poco inestimabile. Quale? Il ritratto di Diego Armando Maradona, realizzato il 14 dicembre del 2019. Nel corso di un evento di beneficenza tra le mura che ospitano l’Argentinos Juniors, il Pibe de Oro posò nel mentre della gara come soggetto per un ritratto.

Nel dipinto realizzato dal fortunato artista, non solo Maradona è ritratto con la consueta fascia di capitano (e indossando la maglia proprio dell’Argentinos Juniors), ma ha impresso anche la sua stessa firma. Un dettaglio clamoroso, che aggiunge una sorta di misticismo ad un’opera che si prepara ad essere valutata a prezzo da record dalla ‘MP23Agency’, che metterà in vendita quest’ultima. Nessun scopo di lucro, però: l’intero ricavato del dipinto andrà in beneficenza e verrà utilizzato per acquistare un macchinario per la cura del cancro all’ospedale di Mariacurie di Buenos Aires. Un gesto nobile, nel rispetto del popolo: proprio come avrebbe voluto Diego.