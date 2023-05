De Laurentiis svela l’acquisto che gli ha dato più soddisfazione: “Mi dicevano che non era roba per noi”

Nella lunga intervista che il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato ai microfoni de “La Repubblica”, il patron del Napoli ha svelato anche qual è stata l’operazione che gli ha dato più soddisfazione.

Nei suoi 19 anni di gestione sono passati tanti campioni sotto l’ombra del Vesuvio e molti di loro hanno scritto pagine indelebili di questa società, entrando di diritto nel cuore dei tifosi. Per De Laurentiis, però, il suo migliore acquisto è stato Edinson Cavani, capace di segnare ben 104 reti in sole tre stagioni in magli azzurra e formare un trio schiacciasassi con Lavezzi e Hamsik.

Di seguito le parole di De Laurentiis sul Matador Cavani.