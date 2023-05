Monza-Napoli, che beffa per i tifosi azzurri: decisione a sorpresa

Il Napoli scudettato si appresta a disputare le ultime partite di campionato: l’obiettivo della squadra di Spalletti è battere il record di 91 punti, raggiunto da Maurizio Sarri nella stagione 2017/2018. La prossima squadra sul cammino degli azzurri è il Monza del napoletano Raffaele Palladino: il match è in programma domenica 14 maggio alle ore 15.

Arriva però una decisione che fa scontenti i circa 3000 tifosi azzurri pronti a raggiungere la Lombardia per sostenere i ragazzi. Secondo quanto rivela il “Corriere dello Sport”, il Casms, infatti, dopo una riunione tenuta in mattinata, ha deciso di vietare la trasferta ai supporter partenopei.

Questo quanto dice l’edizione online del “Corriere dello Sport”.

La decisione è stata presa per il rischio di incroci pericolosi in autostrada con i tifosi dell’Udinese (impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina) e della Roma (in campo alle 18 in casa del Bologna). Un rischio ritenuto elevato dalle autorità che hanno scelto di bloccare l’esodo dei tifosi azzurri: quasi sicuramente il settore ospiti (3000 posti) resterà chiuso e i biglietti venduti dovranno essere rimborsati.