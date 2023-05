Mondiale Under 20, il giovane talento del Napoli è stato convocato da Nunziata

Manca sempre meno al Mondiale Under 20 che si terrà quest’anno in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno 2023. L’Italia del CT Carmine Nunziata è stata sorteggiata in un girone di ferro con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Il torneo si terrà in un periodo particolare, ovvero nel momento più delicato della stagione. Proprio per questo motivo, diversi club si sono opposti alle convocazioni dei propri tesserati per non perdere tasselli chiave in questo finale di stagione.

Tra i convocati del CT Nunziata figura anche Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante di belle prospettive del Napoli e attualmente in prestito al Cittadella in Serie B. Nella lista di convocati spicca su tutti il nome di Tommaso Baldanzi, stellina dell’Empoli, che ha segnato 4 reti in 25 presenze nella sua prima stagione in Serie A, e obiettivo di mercato del club partenopeo.

Convocati Italia Mondiale Under 20

Questa la lista completa dei convocati azzurri.