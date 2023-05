Futuro Spalletti, novità dalla radio ufficiale: “Un club di Premier in pole”, poi la notizia su Giuntoli e Kim

Dopo diversi giorni di festeggiamenti (che non sembrano essere finiti), a Napoli già si inizia a pensare al futuro. La società è al lavoro per costruire l’organigramma della prossima stagione.

Le questioni più spinose sono quelle che riguardano mister Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dato sempre più vicino alla Juventus. Ma arrivano novità da Valter De Maggio, che ha dato aggiornamenti nel corso di “Radio Goal”, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

La Juventus sta corteggiando Giuntoli da sei mesi, ma la verità è che Giuntoli ha ancora un contratto, quindi deve ancora parlare con De Laurentiis, Solo dopo aver parlato con De Laurentiis e aver preso atto del progetto, deciderà se rescindere, ma ciò non vuol dire che andrà alla Juventus, anche perché ci sono tre club di Premier League su di lui. Tre club di Premier anche su Spalletti, di cui il Tottenham in pole. Ma anche in questo caso ci dovrà essere un confronto con il presidente, visto che c’è un anno di contratto. Su Kim, invece, ci sono Manchester City, Chelsea e Manchester United, con quest’ultimi che sembrano intenzionati a pagare la clausola.