Juve, Elkann esce allo scoperto su Giuntoli: annuncio dell’ultim’ora!

Cristiano Giuntoli a breve potrebbe dire addio al Napoli: questa è la notizia che in parte è confermata dalle dichiarazioni durante la festa Scudetto allo stadio Diego Armando Maradona, che sanno di commiato. Su di lui, non è un mistero, c’è la Juventus, che è alla caccia di un nuovo uomo mercato dopo lo scossone dirigenziale degli scorsi mesi.

La società bianconera è in attesa di novità, ma nel frattempo si rincorrono i rumors e le indiscrezioni che, tra le altre cose, danno un Pietro Accardi – direttore sportivo dell’Empoli – sempre più vicino al club azzurro.

L’amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua visita a Napoli per un evento della Fondazione Agnelli. “Giuntoli ha tante possibilità, sceglierà lui”: ha commentato il dirigente.

Poi, sullo Scudetto del Napoli ha aggiunto:

Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra del Napoli ha ottenuto. Una vittoria con cinque giornate di anticipo, con un’incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa. Fa piacere sentire l’entusiasmo che c’è oggi a Napoli e potersi anche complimentare con il Napoli, con la squadra per quello che è stato uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano.