Napoli in Corea del Sud, sarà una tournée lampo: le possibili date

Non c’è nessuna intenzione di smettere di festeggiare, la vittoria dello scudetto del Napoli è un traguardo storico che va celebrato in grande stile. Ma allo stesso tempo la società è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, una stagione che vedrà il Napoli giocare con il tricolore stampato sul petto.

Date tournée Napoli in Corea del Sud

Al termine della stagione, la squadra di Spalletti volerà in Corea del Sud, casa di Kim Min-jae, per una breve tournée in terra asiatica. Come riportato da diversi quotidiani e confermato quest’oggi dal “Corriere dello Sport”, questo ritiro partirà subito dopo la fine del campionato.

Nel weekend del 3 e 4 giugno ci sarà la 38esima giornata di Serie A (Napoli-Sampdoria), quindi di conseguenza la partenza in Corea del Sud è prevista per il 5 o 6 giugno. Sarà una tournée di breve durata: il Napoli sarà in Asia meno di una settimana, giusto cinque o sei giorni.