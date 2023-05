Da Sky sicuri: “Giuntoli pronto per la Juve”, poi l’annuncio su Osimhen!

L’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha rilasciano alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Tra i tanti temi trattati, c’è stato un importante focus sul calciomercato del Napoli ed in particolare sulle possibili uscite, da Giuntoli a Spalletti passando anche per il futuro di Victor Osimhen.

Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

Il rapporto con De Laurentiis è burrascoso, sono due caratteri molto forti. A De Laurentiis piace dire la propria, non sull’aspetto tecnico ma su quello gestionale. Abbiamo imparato a conoscere lui e abbiamo conosciuto anche lo stesso Spalletti. È chiaro che non puoi non confermare Spalletti dopo che ha vinto uno Scudetto , ma oltre alle PEC e alle formalità servirà almeno un caffè tra i due per pianificare il futuro.

Osimhen ha ancora un contratto, è uno degli attaccanti più forti a livello europeo e se fa un viaggio come ha fatto lui a Parigi è chiaro che si rincorrano una miriade di voci. Per quello che ha fatto e per il contratto in essere con il Napoli credo che sia più probabile un suo addio rispetto a una sua permanenza. Il rischio di partenza è molto alto. Se un giocatore fortissimo lo vuole una delle squadre più forti d’Europa e lo ricopre di soldi perché non dovrebbe andar via? Se ti porta poi 150 milioni come fai a non cederlo.