Calciomercato Napoli, gli azzurri seguono due talenti della Liga

Il Napoli e Napoli vogliono godersi il più possibile questo momento di gioia e serenità. Lo scudetto ha portato una ventata di felicità in città e nessuno vuole pensare al futuro. Nessuno a parte la società, già al lavoro sulle questioni.

In attesa del passaggio di consegne tra Cristiano Giuntoli, pronto a lasciare per abbracciare il progetto della nuova Juventus, e Pietro Accardi, in arrivo dall’Empoli, in società iniziano già a circolare parecchi nomi di giovani talenti in giro per l’Europa. L’obiettivo è di scovare nuovi Kim e Kvaratskhelia.

Gabri Veiga e Yeremi Pino nei radar del Napoli

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto un po’ il punto della situazione sul mercato del Napoli, aggiornando la lista dei calciatori seguiti dalla società. Oltre i vari Rasmus Hojlund e Adama Traoré, spuntano anche i nomi di Gabri Veiga e Yeremi Pino. I due talenti della Liga stanno facendo vedere ottime cose e anche il Napoli sembra abbia strizzato l’occhio ai due spagnoli.

Veiga è una delle sorprese del campionato: trequartista classe 2002 del Celta Vigo, lo spagnolo ha già messo a segno 9 reti e fornito 4 assist in 31 presenze in campionato. Yeremi Pino (anche lui classe 2002), invece, un nome già più noto nel panorama calcistico. Esterno destro che all’occorrenza può giocare anche a sinistra, l’attaccante spagnolo ha fatto vedere ottime cose in questi ultimi tre anni al Villarreal, trovando anche una rete in Champions League nella stagione 2021/2022.