“Vogliamo vincere la Champions”, De Laurentiis fa sul serio: c’è l’interesse per un top player della Premier

Napoli è una città in festa. Dopo 33 anni un intero popolo è tornato a dipingere di azzurro le strade e i vicoli di Partenope. L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle e fino al termine della stagione sarà sempre festa allo Stadio Maradona.

Ieri sera, al termine della partita vinta contro la Fiorentina, l’intero stadio di Fuorigrotta ha festeggiato con i suoi beniamini lo Scudetto e alla cerimonia ha presenziato la società tutta.

Durante i festeggiamenti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha spiegato come l’obiettivo da ora in avanti sarà vincere ancora lo Scudetto e puntare anche alla Champions League.

In uscita dal Chelsea, il Napoli vuole Pulisic!

Potrebbe sembrare che le parole del patron azzurro siano dettate dall’entusiasmo coinvolgente che si respirava allo stadio, ma invece, pare che De Laurentiis faccia sul serio.

Stando a quanto riportato oggi dal Daily Mail, il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo il tabloid inglese, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi su uno dei pezzi pregiati della Premier League.

Si tratta di Christian Pulisic, esterno americano di proprietà del Chelsea. Il 24enne è stato acquistato 4 anni fa dal Borussia Dortmund e come tutti i blues non sta vivendo una stagione facile. Per lui solo 1 gol in appena 8 presenze. Pulisic, dunque, vuole giocare e il suo contratto in scadenza nel 2024 può rappresentare un’occasione per strapparlo al Chelsea a basso prezzo.

Il Chelsea, dal canto suo, ha bisogno di cedere diversi giocatori per sfoltire la rosa dopo l’incredibile campagna acquisti di gennaio e Pulisic è nella lista degli esuberi.

Il Napoli non è il solo sulle tracce dell’ala americana. Su Pulisic, infatti, c’è anche la Juventus pronta a rilanciarsi dopo una stagione non a livello delle aspettative.