CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI – La squadra azzurra si è garantita già da tempo un posto per la prossima edizione della UEFA Champions League. Quest’anno, però, ci sarà un’importantissima novità: i partenopei, in virtù del successo in campionato, saranno in prima fascia, visto che quest’ultima è riservata ai vincitori delle edizioni precedenti di Champions League ed Europa League e alle squadra che hanno vinto i maggiori campionati europei per ranking.

Un’occasione che gli azzurri potranno sfruttare per rilanciare la voglia di riscatto palesata dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nella festa andata in scena nella serata di ieri allo stadio Diego Armando Maradona.

Champions League in TV: l’annuncio che riguarda anche il Napoli

Sky Italia ha acquisito i diritti in esclusiva per il triennio 2024/2027 di 185 delle 203 partite totali della UEFA Champions League. Questa è la notizia annunciata dall’emittente satellitare in questi minuti: un’offerta nel segno della continuità, visto che la stessa Sky era già detentrice di buona parte delle sfide di Champions League.

Per quanto riguarda il triennio 2021/2024 in corso, Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 282 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League.

Di seguito, le parole dell’ad di Sky Italia, Andrea Duilio:

Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027.“Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva

Da capire, frattanto, come saranno suddivise le altre partite della competizione per il prossimo triennio che, per quanto riguarda la Champions League, sono assegnate in questo momento tra Amazon Prime Video e Mediaset.