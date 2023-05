Napoli, primo allenamento da campioni a Castel Volturno: c’è la notizia su Politano!

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno nella sua prima seduta da campioni d’Italia. I ragazzi di Spalletti tornano quindi in campo per allenarsi in vista della prossima gara, cioè quella di domenica contro la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona.

Si prevede per l’occasione un’atmosfera meravigliosa, con il pubblico di fede azzurra pronto ad omaggiare i suoi beniamini per il titolo conquistato. Gli azzurri, d’altro canto, potranno finalmente scendere in campo alleggeriti del peso di aver raggiunto finalmente la certezza matematica della vittoria dello Scudetto e, quindi, vogliosi di regalare spettacolo al proprio pubblico senza la pressione di dover necessariamente raggiungere il risultato.

Napoli, il report allenamento da Castel Volturno

La società ha pubblicato il report dell’allenamento sul suo sito internet. Si segnala l’intero allenamento col gruppo effettuato da Matteo Politano, mentre invece ha svolto solo terapie Mario Rui. Di seguito quanto riportato: