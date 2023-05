Scudetto al Napoli, Pioli rende onore ai nuovi campioni d’Italia

Il Napoli ha appena conquistato il terzo Scudetto della sua storia. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una cavalcata trionfale che ha consegnato il titolo di Campioni d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo.

Il campionato di Serie A si è tinto d’azzurro sin dall’inizio, quando nessuno si aspettava che gli azzurri potessero realmente competere. Dopo la rivoluzione estiva, infatti, molti davano la squadra di Spalletti addirittura fuori dalla lotta Champions League, ma il campo ha dato esito completamente diverso.

Il Napoli ha praticamente annichilito chiunque abbia provato a ostacolarlo e solo il Milan di Stefano Pioli è riuscito a dare realmente filo da torcere agli azzurri.

Pioli rende onore al Napoli: le parole del tecnico

La sconfitta più pesante in questa stagione, è arrivata proprio per mano dei rossoneri che il mese scorso si sono imposti per 4-0 al Maradona e poi hanno eliminato il Napoli ai quarti di Champions League.

Il Milan, dunque ha provato a far riconoscere il suo status di Campione in carica, ma alla fine anche i rossoneri si sono dovuti arrendere alla forza partenopea.

Lo stesso Stefano Pioli, nella conferenza stampa odierna, ha reso onore ai nuovi campioni d’Italia: