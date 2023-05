Koulibaly, messaggio da pelle d’oca ai tifosi del Napoli per lo Scudetto: avete sentito?

Uno dei calciatori che indubbiamente è rimasto legato a Napoli dopo il suo addio è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, oggi in forza al Chelsea – club che lo ha prelevato proprio dagli azzurri nella scorsa estato – ha mantenuto sano e vivo il rapporto con i tifosi, che oggi si ritrovano a festeggiare il terzo Scudetto.

Il traguardo del Tricolore è stato soltanto sfiorato nel periodo della sua permanenza all’ombra del Vesuvio, ma ciononostante il calciatore ha tenuto a mandare un messaggio speciale ai tifosi azzurri.

“Auguri a tutti voi fratelli Napoletani Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni , ore … Ma oggi è fatta. Siamo CAMPIONI D’ITALIA.

Questo gruppo ci ha reso felice . Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. “Si faccio parte dei tifosi oggi”. E tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per SSC NAPOLI perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti. Hanno sputato sangue per questa città, questi tifosi, quella gente che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Quindi bravo a questo Napoli !

Si, sono felice per tutti noi Napoletani che se lo meritano da anni e che spero avranno ancora di più nel futuro. Grazie NAPOLI

Auguri per questo Campionato e questo calcio che ci ha fatto diventare realtà questo sogno magnifico.

KOULIBALY KALIDOU, il comandante”.