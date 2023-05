Scudetto al Napoli, risposta a sorpresa di De Laurentiis: frecciatina alla Juventus?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ospite del programma “Cinque Minuti” condotto da Bruno Vespa e ha rilasciato una breve intervista. Tra i tanti temi trattati nn sembra essere passata inosservata una battuta, forse riferita a qualche suo collega presidente, per qualcuno il riferimento è invece alla Juventus.

Ecco quanto evidenziato:

Come si fa a vincere senza debiti? Come nel cinema, bisogna fare dei budget precisi e lavorare in base a ciò che offre il mercato. Bisogna fare l’imprenditore. Altri presidenti imprenditori meno bravi di me? Ma no, solo che ci sono imprenditori e i prenditori…

Mi hanno offerto 1 miliardo per il Napoli? Me ne hanno offerti 2 e mezzo per tutto il mio gruppo e ho rifiutato. Quanto è importante questo scudetto per il Sud? Il Sud è una parte importantissima di un’Italia disunita, perché 150 anni non sono nulla. Siamo rimasti all’Italia dei comuni, con Nord, Centro e Sud. Vanno uniti. Saremmo i primi nel mondo.