Scudetto Napoli, arrivano le belle parole di Sarri che fanno felici i tifosi

Il Napoli dovrà aspettare domani sera per poter festeggiare il terzo Scudetto della propria storia. Infatti basterebbe un punto contro l’Udinese domani sera per avere la certezza matematica di essere Campioni d’Italia, dopo la vittoria di quest’oggi della Lazio contro il Sassuolo per 2 a 0 grazie alle reti di Felipe Anderson e di Toma Basic.

Sarri, il rammarico del passato: “Contento per il Napoli, peccato non averlo vinto io”

Nel post-partita del match contro il Sassuolo di oggi, ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex allenatore del Napoli, con cui ha più volte sfiorato la conquista dello Scudetto non riuscendo però mai ad afferrarlo in tre stagioni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla possibile vittoria del campionato già da domani della sua ex squadra:

Il destino del Napoli ce l’ha in mano solo il Napoli con tutti questi punti di vantaggio. Io sono nato a Bagnoli, quando vincerà lo Scudetto il Napoli, sarò contento. L’unico dispiacere è non averlo vinto io

Grande rammarico ma anche grande gioia per l’ex tecnico della squadra che ora è in mano a Luciano Spalletti e che domani potrebbe laurearsi Campione d’Italia per la prima volta dopo 33 anni.