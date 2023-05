La rivincita di Osimhen: “Nessuno ci dava per favoriti, abbiamo lottato tanto”

Con il pareggio a Udine il Napoli è Campione d’Italia 2022/2023. Basta l’1-1 e il gol di Osimhen per portare a casa lo scudetto. Partita che inizialmente si era dimostrata in salita con il vantaggio dell’Udinese con la rete di Lovric. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti è tornata in campo molto più convinta dei propri mezzi e ha espresso un gioco molto più convincente arrivando al pareggio.

Proprio Victor Osimhen, il protagonista di questa partita, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport per esprimere tutta la sua gioia. Di seguito quanto riportato:

“Abbiamo lottato così tanto per vincere lo scudetto. Ho lavorato tanti anni per arrivare a questo e adesso me la godo! Nessuno ci dava per favoriti, invece noi come squadra ci credevamo e ci abbiamo sempre creduto. E’ una delle esperienze più belle che io abbia mai vissuto”.

La rivincita di Osimhen

“Ci siamo resi conto che avevamo le giuste possibilità di vincere lo scudetto quando abbiamo vinto al Maradona con la Roma. Ora non vedo l’ora di andare dai miei tifosi e godermi questa vittoria. Devo tanto alla squadra e all’allenatore, perchè sento la loro fiducia“.

Il siparietto con Osimhen

Poi un siparietto divertente nel finale quando ammette di aver rotto la maschera che porta durante i match per preservare il viso dopo le diverse operazioni subite:

“Ho rotto la mia maschera durante l’esultanza, dovrò cambiarla! Tutti meritavano questo scudetto. Complimenti a tutti! Ho segnato il gol scudetto ma l’importante è il traguardo. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti e metterci tutti a disposizione, sempre. Non ho voglia di parlare del mio futuro. Non è il momento. Voglio solo festeggiare questo momento iconico”.

Udinese-Napoli, il risultato con tabellino

Udinese-Napoli 1-1: 13′ Lovric, 52′ Osimhen.