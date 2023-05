Decibel Bellini incredulo: “Con questo microfono ho annunciato il Napoli campione d’Italia”

È delirio azzurro in tutta l’Italia. Può finalmente partire la festa, per le vie di Napoli, nei quartieri spagnoli, in Piazza del Plebiscito e al “Maradona. La città intera è pronta alla notte più lunga degli ultimi anni.

Il Napoli è campione d’Italia. Un’attesa logorante che si prolungava da 33 anni è finalmente terminata: il terzo scudetto è finalmente arrivato.

Da Maradona ad Osimhen, da Careca a Kvaratskhelia, da Ferrara a Kim min-Jae. Ora la gloria spetta alla formazione di Luciano Spalletti, artefice di un capolavoro storico. I partenopei hanno divorato il campionato, lasciando una voragine alle spalle nella classifica.

Napoli campione, delirio al Maradona: le parole di Decibel Bellini

Al termine della gara con l’Udinese, allo stadio “Maradona” Daniele Decibel Bellini ha dato il lieto annuncio. Successivamente, ai microfoni di Dazn, lo storico speaker del Napoli ha commentato il trionfo come segue: