Di Lorenzo non trattiene l’emozione: “Alzare lo scudetto dopo Maradona, sono senza parole”

Il Napoli è sul tetto d’Italia, 33 anni dopo lo scudetto di Maradona. Il terzo scudetto è finalmente arrivato e adesso può scatenarsi la festa tra le vie e nelle piazze di Napoli.

Gli azzurri possono gioire dopo il pari di Udine, che ufficializza un trionfo arrivato con cinque giornate di anticipo. Un successo strameritato: il percorso netto, senza particolari sbavature, ha incoronato i nuovi campioni guidati da un grande condottiero.

Dopo tanti anni di purgatorio, Luciano Spalletti ha preso per mano i partenopei e ha costruito un’armata guidata da Victor Osimhen e Kvicha Kvatskhelia, ma la gloria è per tutti i componenti della squadra.

Intervenuto a Dazn, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha esternato tutta la sua gioia come di seguito:

“È un’emozione bellissima. È da inizio anno che lottiamo per questo, siamo contenti. È uno Scudetto super meritato, ora vogliamo festeggiare. Troppi 33 anni per una piazza come Napoli che vive di calcio, che ogni giorno ti trasmette amore per la maglia. Anche oggi sembrava di giocare a Napoli.”