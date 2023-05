Udinese-Napoli, Spalletti farà una cosa mai successa prima: avete sentito?

Si avvicina sempre più il secondo match point Scudetto per il Napoli che, dopo il pareggio interno per mano della Salernitana, ha la possibilità di poter mettere a referto quell’unico punto che separa dagli azzurri dalla storia. A Udine gli azzurri sanno che si giocano qualcosa d’importante, anche se i festeggiamenti potrebbero arrivare anche questa sera nel caso in cui la Lazio non dovesse riuscire a battere il Sassuolo.

Intanto, arrivano importanti rivelazioni in vista della sfida di domani: il tecnico Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche degli infortunati Mario Rui e Matteo Politano, ma la possibilità che si sta profilando in queste ore è che entrambi possano partire per la trasferta friulana.

Tutti convocati: svelato il motivo

A fare il punto della situazione a riguardo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che a tal proposito scrive così: