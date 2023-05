Spalletti non ci sta e manda una frecciatina a Sarri: il motivo

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha avuto modo di replicare alle parole di Maurizio Sarri che, alla vigilia di Inter-Lazio, aveva dichiarato che sperava di “rimandare la festa Scudetto degli azzurri”.

“Sarebbe facile rispondere a Sarri che spero che loro si qualifichino più tardi possibile in Champions, ma non lo faccio”: ha risposto Spalletti durante la conferenza odierna. Una risposta in chiave ironica ma che lascia trasparire anche un certo fastidio.

Le parole sul suo carattere