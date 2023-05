Spalletti sicuro su Kvaratskhelia: “Ho una certezza sul futuro”

Continua il conto alla rovescia generale in quel di Napoli, dove ormai si attende in trepidazione e senza alcun tipo di scaramanzia l’arrivo del tricolore. All’ombra del Vesuvio cresce infatti la voglia di tornare Campioni d’Italia dopo oltre 30 anni .Per farlo, gli azzurri di Spalletti dovranno superare un ulteriore e piccolissimo scoglio.

In caso di vittoria odierna della Lazio sul Sassuolo infatti, ai partenopei basterà ottenere un singolo punto in casa dell’Udinese per tornare a rivestire la carica di Campione. La vigilia del match della Dacia Arena è dunque stata teatro della consueta conferenza stampa pre-match tenuta da Spalletti. Capace come al solito di spronare i propri calciatori e tifosi con la classica verve, il mister ha inoltre ribadito la propria stima nei confronti di Khvicha Kvaratkhelia.

“Diventerà micidiale”, Spalletti sicuro su Kvaratskhelia

A secco ormai dalla trasferta granata di Torino, il fenomeno georgiano sta forse attraversando uno dei periodi più difficili della sua esperienza azzurra. Con anche il peso del rigore fallito in Champions contro il Milan, è un Kvaratskhelia ben lontano da quello ammirato ad inizio annata. Per questo, nonché per rispedire al mittente critiche varie, mister Luciano Spalletti ne ha sottolineato così l’importanza in quel di Napoli:

“Noi abbiamo sempre cercato di far percepire questo. Kvara è un giocatore meraviglioso, è un top player nonostante sia giovanissimo. Lui deve imparare ancora tanto e lo farà e quando succederà diventerà micidiale. In tutto questo però c’è il concetto di squadra”.

