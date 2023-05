Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno: novità sulle condizioni di Politano

Il Napoli si appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia: tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la tanto attesa matematica. Agli azzurri basterebbe pareggiare a Udine per laurearsi campione d’Italia, ma l’aritmetica arriverebbe già mercoledì in casa di non vittoria della Lazio sul Sassuolo.

Mathias Olivera e Lozano (FOTO: SSC Napoli)

Intanto, la squadra oggi è tornata a Castel Volturno per preparare la gara contro l’Udinese: arrivano novità sulle condizioni di Mario rui e Politano. Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito della società.