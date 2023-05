Politano fa impazzire i tifosi: messaggio speciale sullo Scudetto – FOTO

A Napoli si attende di festeggiare l’aritmetica del terzo Scudetto, accarezzata soltanto nella sfida di ieri contro la Salernitana. Se la rete di Boulaye Dia ha in qualche modo dato amarezza relativa ai tifosi azzurri, all’orizzonte c’è una festa che, a questo punto, potrebbe aversi tra mercoledì e giovedì.

Agli azzurri basta un punto per laurearsi Campioni d’Italia, ma nel caso in cui la Lazio non dovesse battere il Sassuolo il tutto potrebbe essere anticipato a mercoledì. In ogni caso, il dispiacere della squadra nel non essere riusciti a regalare un pomeriggio di festa (ma che resta comunque indimenticabile) è stato in ogni caso palpabile, ma la gioia è destinata ad arrivare a breve.

Il post dell’attaccante

A dimostrarlo è anche il post pubblicato da Matteo Politano nel pomeriggio, che ha ricondiviso alcuni scatti dell’incredibile colpo d’occhio del Diego Armando Maradona in festa.

Scusate il ritardo… sarà una festa incredibile. Sarà il nostro scudetto. Grazie Napoli, ho ancora il mare di bandiere azzurre negli occhi

Queste le parole bellissime del calciatore, che vede sempre più vicino anche il suo rientro. A tal proposito, sarà importante capire quali saranno le novità che arriveranno da Castel Volturno a partire dalla giornata di domani.