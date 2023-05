Udinese-Napoli anticipata e maxischermi al Maradona: quando si deciderà

La rete di Boulaye Dia è stata una doccia gelata per il Napoli, l’urlo di gioia dei tifosi è stato strozzato in gola. La grande festa per lo scudetto però è stata solo rinviata di qualche giorno: tra mercoledì e giovedì la squadra di Spalletti potrebbe laurearsi campione d’Italia.

Con il pareggio della Juventus di ieri sera in casa del Bologna, al Napoli adesso basta un solo punto per la vittoria aritmetica del campionato. Punto che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale, quando gli azzurri saranno impegnati a Udine nel posticipo di giovedì 4 maggio. Ma la vittoria potrebbe arrivare anche dal divano, nel caso in cui la Lazio non dovesse vincere con il Sassuolo nel match di mercoledì.

Lozano e Pereyra (FOTO: SSC Napoli)

Udinese-Napoli, già spostata di 48 ore, è in programma alle ore 20:45, ma da Napoli chiedono un anticipo di qualche ora per evitare una festa dei tifosi in città a notte inoltrata. Come rivela l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e quello di Udine, Massimo Marchesiello, chiederanno al Ministro Piantedosi di giocare la gara tra le ore 18 e le 18:30.

La procedura, già adottata per Napoli-Salernitana, è ormai nota: a quel punto sarebbe l’Osservatorio o il Casms a decidere se accettare questa richiesta. In entrambi i casi, le riunioni sarebbero fissate per domani, quando dovrebbe arrivare una decisione definitiva sia sull’orario del match sia sull’idea di aprire il Maradona ai tifosi e trasmettere la gara sui maxischermi.