Tare: “Oggi cercheremo di vincere”, poi lo sfogo sullo spostamento delle partite

Giornata fondamentale per il Napoli che vuole fare risultato per poter festeggiare nella giornata di oggi. Tutto, però, dipenderà anche dal risultato di Inter-Lazio: una partita accesa per due squadre che devono lottare per guadagnarsi un posto in Champions League per la prossima stagione.

Nel pre-partita di Inter-Lazio è intervenuto Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport che torna sull’argomento Champions e si sfoga sullo spostamento delle partite a causa della possibile vittoria dello scudetto del Napoli nel pomeriggio di oggi che potrebbe avvenire contro la Salernitana in caso di pareggio o vittoria dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È la settimana decisiva, avremo tre partite molto difili e dovremo essere bravi a continuare a fare punti, in questa settimana penso che si decida un gran bel pezzo di questo obiettivo”.

Riguardo la Champions:

“Io penso che il nostro obiettivo non sia solo raggiungere la Champions, ma anche mantenere il secondo posto, sarebbe fondamentale per la crescita mentale del gruppo. Migliorarlo sarà difficile, ma dobbiamo almeno provare a mantenerlo. E la programmazione continua anche senza il discorso Champions. è un progetto iniziato due anni fa e deve avere seguito”

Igli Tare

Lo sfogo sullo spostamento delle partite

Sullo spostamento degli orari per la 32^ giornata di Campionato sottolineato da Sarri: