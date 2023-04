Meret deluso: “Volevamo festeggiare davanti ai tifosi”

Alle ore 15 ha avuto inizio Napoli-Salernitana con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfitta della Lazio contro l’Inter per 3 a 1, si sarebbero potuti laureare Campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta.

Risultato finale di 1 a 1 con il gol di Mathias Olivera e Boulaye Dia, festa Scudetto rinviata.

Alex Meret ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Salernitana:

C’è sicuramente rammarico perché volevamo festeggiare davanti ai nostri tifosi. Oggi si respirava un’aria diversa. È un peccato perché per una disattenzione abbiamo subito gol. L’atteggiamento è stato giusto, ci manca un piccolo passo.

In questi giorni si sente come la città ci stia vicino e come voglia viversi questo momento. Anche oggi ci hanno spinto per tutti i 90 minuti e si meritano questa gioia che gli vogliamo regalare.

Preferivo vincere qua oggi. Se arriverà a Udine sarò lo stesso contento. Avrò la gioia in più perché ci sarà tutta la mia famiglia.

C’è grande spirito di squadra e questo penso sia il segreto. Non cerchiamo mai di risolvere la partita individualmente. Sono cose che quest’anno si stanno vedendo perché stiamo facendo bene. Il segreto è proprio l’aiutarci sempre. Dobbiamo continuare così.