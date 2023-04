Il Napoli quest’oggi ha sprecato il primo match point Scudetto, pareggiando per 1-1 contro la Salernitana. Al gol di Mathias Olivera ha risposto Boulaye Dia, cche con un’azione personale ha beffato gli uomini di Luciano Spalletti che non hanno potuto festeggiare l’aritmetica certezza davanti ai propri tifosi.

Un punto d’oro per la squadra allenata da Paulo Sousa, che al Maradona ha trovato un pareggio che non era caldeggiato dai favori del pronostico, ma anche la “soddisfazione” di aver fermato la festa spontanea del popolo napoletano, che attende da 33 anni il successo Tricolore.

Grande festa a Salerno: avete visto?

Da Salerno arrivano le immagini di una città in festa dopo il pareggio strappato contro gli azzurri. Tanti tifosi granata si sono riversati in strada per festeggiare un pareggio che, a quanto pare, suona come una vera e propria vittoria.

Di seguito, il video in questione: