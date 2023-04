Scudetto Napoli, la Curva Nord dell’Udinese avvisa: “Non tolleriamo festeggiamenti”

Ormai manca pochissimo: domani, intorno alle ore 17, il Napoli potrebbe essere campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Dopo 33 lunghissimi anni, la città è in fermento e non vede l’ora di poter esplodere di gioia.

Napoli è ricoperta di addobbi, bandiere e striscioni, ogni quartiere, ogni palazzo, ogni vicolo ha almeno una decorazione biancoazzurra e girare per la città è uno spettacolo. Ma le decorazioni e i festeggiamenti si espandono anche alla provincia e ad altre città della Campania. Mentre arrivano messaggi intimidatori da parecchie città del nord.

Striscioni Napoli scudetto

Dopo il comunicato degli ultras del Varese di ieri, oggi è stato il turno della Curva Nord dell’Udinese, prossima avversaria del Napoli in campionato. Il “rischio” di vincere lo scudetto nel match di Udine c’è e gli ultras hanno voluto chiarire che in città non sono consentiti festeggiamenti.

Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. RISPETTO!!!