Spalletti e il retroscena con i figli: “Me lo dissero prima di accettare Napoli”

Luciano Spalletti sta trascinando il Napoli ad uno storico Scudetto che manca da ormai 33 anni. Quest’oggi, il tecnico dei partenopei ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Salernitana che potrebbe cucire definitivamente il tricolore sulla maglia azzurra.

Domani, infatti, se la Lazio di Sarri non dovesse vincere contro l’Inter e il Napoli dovesse portare a casa i tre punti, per gli azzurri sarebbe gioia infinita e 3° Scudetto della propria storia.

Nel corso della conferenza, Spalletti ha voluto ripercorrere tutto il suo percorso a Napoli. Il tecnico di Certaldo, ha svelato anche un simpatico retroscena con i suoi figli quando ha presentato loro l’opportunità di sedere sulla panchina azzurra.

Spalletti ha raccontato la loro reazione entusiasta, ma anche svelato come i suoi figli gli avessero imposto un’obiettivo: vincere.

Di seguito quanto evidenziato:

“La prima volta che ho parlato ai miei figlioli dell’opportunità di andare a Napoli hanno esultato come ad un gol di Maradona. Mi hanno detto che a Napoli non si può non andare, ma bisogna vincere. Ora, quindi, il discorso è quello di fare punti e poi si vedrà se dovesse succedere quella cosa cosa lì”.