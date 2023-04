Napoli-Salernitana, corteo dei tifosi fino al Maradona: orario e zona di partenza

Domani, alle ore 15, il Napoli potrebbe avere il primo match point scudetto: in caso di non vittoria della Lazio nella sfida di Milano contro l’Inter, in programma alle ore 12:30, agli azzurri basterebbe una vittoria contro la Salernitana per conquistare la vittoria aritmetica del campionato.

I tifosi sono pronti a sostenere la squadra e vivere una giornata storica: lo stadio Diego Armando Maradona sarà sold out, i biglietti di tutti i settori sono stati polverizzati in pochissime ore. Un gruppo di tifosi ha anche organizzato un corteo che partirà da Piazza Giambattista Vico (zona San Carlo all’Arena).

Corteo tifosi Napoli

Una bella iniziativa per colorare ancora di più la città di azzurro prima della grande sfida del Maradona tra Napoli e Salernitana.