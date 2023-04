Spalletti in conferenza: “Scudetto? È una sfida estrema. Rinvio? Noi non abbiamo chiesto niente”

Manca sempre meno all’attesissima sfida di domani tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri domani, se la Lazio non dovesse vincere contro l’Inter, scenderanno in campo allo Stadio Maradona per conquistare matematicamente lo Scudetto.

La città sta vivendo giornate di vera e propria febbre calcistica e la partita di domani potrebbe consegnare al popolo partenopeo uno Scudetto meritato dopo 33 anni di digiuno.

Alla vigilia di un match, che potrebbe rivelarsi storico, ha parlato Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che in conferenza stampa ha presentato così la partita:

Conferenza Stampa Spalletti

Com’è cambiata la vostra routine?

“Noi sappiamo fin da molto tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto al nostro cammino. Dobbiamo proseguire dritto e fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ci sono delle cose che noi non possiamo controllare e noi ci adeguiamo, però noi saremo pronti per giocare domani, così come lo saremmo stati oggi. Vogliamo solo giocare la partita”.

Quale sarà l’ultimo pensiero prima di andare a dormire?

“Sarà che siamo di fronte ad una sfida estrema che se la affronti nella maniera giusta ti dà la grandezza. Vogliamo giocare e vivere queste partite qui da molto tempo e dobbiamo farlo nello stesso modo di sempre. Dobbiamo aver chiaro cosa fare in campo e soprattutto nella preparazione a questa partita”.

“Noi non abbiamo affidato al prefetto e al fato quello che è stato il nostro campionato. Lo abbiamo affidato alla nostra idea di gioco e di vedere felici delle persone che ci aspettano delle ore in aeroporto. Noi non abbiamo fatto niente come squadra, anzi abbiamo dovuto modificare qualcosa rispetto al nostro lavoro settimanale e dobbiamo accettare questo perchè per quello che sappiamo è stata spostata per motivi di sicurezza. Dopo farò un discorso in tal senso nel caso succede quella cosa lì”. Davanti abbiamo un avversario forte, che non perde da 8 partite e hanno un grande allenatore. Sembrano una società proiettata nel futuro, il presidente Iervolino sta facendo un grande lavoro e quindi per noi sarà una partita difficilissima. Noi faremo quello che avremmo dovuto fare oggi”.

Siamo all’ultimo chilometro, a che ciclista paragona questo Napoli?

“Dopo aver condotto una gara di questo livelli, davanti a quelli più forti dobbiamo farci trovare pronti anche in questa volata finale. I nostri giocatori sono bravi anche ad andare da soli, ma se tutti hanno apprezzato il nostro gioco di squadra, significa che tutti insieme siamo ancora più forti”.

Elmas ha detto che vincerete sicuramente contro la Salernitana, che messaggio ha trasmesso?

“Elmas? Non so se gioca. Io non auguro a nessuno di perdere, spero che il messaggio l’abbiano capito anche gli altri il messaggio. Sappiamo che sarà una partita importante, ma allo stesso modo sappiamo che non sarà determinante, per questo dobbiamo fare quello che facciamo sempre”.

Invidia da parte di Sarri e Allegri?

“Non devo rispondere a loro, noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera corretta per l’amore dei nostri tifosi e dobbiamo pensare a loro in queste partite qui. Dobbiamo pensare a loro perchè è giusto che loro abbiano la soddisfazione che loro vedano una squadra che dà tutto per loro che sono stati fondamentali quest’anno”.